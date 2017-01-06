“الإعلام الحربي”: التوصل إلى هدنة لوقف إطلاق النار في وادي بردى تبدأ غداً عند 9:00 صباحاً وإدخال فريق صيانة إلى نبع الفيجة ليتم بعدها استكمال المفاوضات

محمد البطل

“الإعلام الحربي”: التوصل إلى هدنة لوقف إطلاق النار في وادي بردى تبدأ غداً عند 9:00 صباحاً وإدخال فريق صيانة إلى نبع الفيجة ليتم بعدها استكمال المفاوضات

 

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