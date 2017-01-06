البرد يقضي على مهاجرين عراقيين في بلغاريا

وعثر قرويون، أبلغوا الشرطة، على الرجلين البالغين من العمر 28 و35 عاما بحسب أوراق هويتيهما، متجمدين في أحد الغابات.

وكان عثر على مهاجرة صومالية ،الاثنين، جثة هامدة بسبب البرد في المنطقة ذاتها.

ويقع جبل سترانجا قرب الجزء الوحيد من الحدود البلغارية التركية، الذي لا يوجد فيه سياج من الأسلاك الشائكة.

وهذا السياج البالغ طوله 200 كلم قلص بشكل كبير تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى بلغاريا من نحو 30 ألفا العام 2015 إلى 18 ألفا في 2016.

وأعلن عن وفاة عشرة مهاجرين في بلغاريا في 2016. وحاول الضحايا دخول البلاد سرا انطلاقا من تركيا أو مغادرتها باتجاه صربيا أو رومانيا للوصول إلى غرب أوروبا.