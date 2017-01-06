القوات العراقية تستعيد عدداً من القرى من أيدي “داعش” وتصل الى مشارف الصقرة

دلال ديب

القوات العراقية تستعيد عدداً من القرى من أيدي “داعش” وتصل الى مشارف الصقرة

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