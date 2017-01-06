القيادي في حزب “القوات اللبنانية” د. ريشارد قيومجيان عبر “تويتر”: ميلاد مجيد لإخوتنا أبناء الكنيسة الأرمنية الرسولية وأعاده الله على الجميع بمزيد من الوحدة والتضامن والمحبة والسلام في ربوع وطننا الغالي لبنان.

لميا جردلي

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