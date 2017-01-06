المقاتلات التركية تدمر 21 هدفًا لـ”داعش” في محيط الباب وتقتل 32 إرهابيًا في الاشتباكات خلال الـ 24 ساعة الماضية

أخبار متفرقة
- منوعاتنانسي عجرم : عم بتعلق فيك !!
- اللواءقوى الأمن: طريق ضهر البيدر سالكة أمام جميع السيارات
- اللواءمراسم تشييع النائب بدر ونوس ستتم عقب صلاة عصر اليوم الجمعة في قرية ضهور الهوى في الكورة
- اللواءجميع الطرق لمراكز التزلج بكفردبيان سالكة لجميع السيارات باستثناء الباصات
- منوعاتوعد ملحم بركات: لن أحيي أي حفل في الوقت الحالي !!!
- اللواء“قوى الامن”: توقيف 84 مطلوباً بتاريخ 5/1/2017 بجرائم مختلفة
- منوعاتنجوى كرم تسافر إلى باريس!!
- اللواء“قوى الامن”: ضبط 764 مخالفة سرعة زائدة بتاريخ 5/1/2017
- اللواءالدفاع المدني: اخماد حريق داخل غرفة للتغذية بالطاقة الكهربائية في برمانا
- منوعاتغادة عبد الرازق توضح حقيقة زواجها