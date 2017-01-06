بن علي يلدريم: سنتحدث مع المسؤولين العراقيين خلال زيارتنا لبغداد حول محاربة تنظيمي “داعش” وحزب العمال

دلال ديب

بن علي يلدريم: سنتحدث مع المسؤولين العراقيين خلال زيارتنا لبغداد حول محاربة تنظيمي “داعش” وحزب العمال

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