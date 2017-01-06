رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يستقبل عند الساعة السادسة مساءً في “بيت الوسط” مساعد وزير الخارجية الصيني تشانغ مينغ ويعرض معه المستجدات

دلال ديب

رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يستقبل عند الساعة السادسة مساءً في “بيت الوسط” مساعد وزير الخارجية الصيني تشانغ مينغ ويعرض معه المستجدات

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