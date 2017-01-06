سرقة 7 ملايين ليرة من خزنة داخل منزل في طلوسة

ادعى المواطن أحمد عبد الحسن من بلدة طلوسة أمام مخفر درك حولا، ضد مجهولين بجرم التسلل إلى منزله وكسر خزنة كانت موجودة داخل إحدى الغرف، وسرق من داخلها مبلغا ماليا قدره 7 ملايين ليرة لبنانية.

وبدأت القوى الأمنية التحقيقات اللازمة لتحديد الفاعلين والقبض عليهم.