صوت لبنان 93.3: الاشتباه بجسم غريب داخل حديقة قرب مسجد الحرم بأبي سمراء تبين لاحقاً أنه قنبلة دخانية تستعمل للملاحة البحرية ولا مواد متفجرة فيها

لميا جردلي

تعليقات الفيسبوك