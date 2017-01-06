مقتل مسؤول استخباراتي بـ”داعش” في الرقة

أعلن التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة في بيان، اليوم الجمعة، مقتل المسؤول في تنظيم “داعش” محمود العيساوي، خلال قصف جوي لمدينة الرقة السورية في 31 كانون الأوّل الماضي.

وأكد بيان صادر عن القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط أنّ العيساوي كان أحد العناصر الإرهابية في البنى التحتية الإعلامية والإستخباراتية، الذي “يتحكم بتدفق التعليمات والموارد بين المناطق التي يسيطر عليها التنظيم وقادته”.

وأفاد البيان بأنّ العيساوي هو الإرهابي الـ16 “المهم” الذي تقتله قوات التحالف عام 2016. وقد تم تحديد موقعه في الرقة بعد مغادرته الفلوجة في العراق. وتابع أن “مقتله ومقتل قادة آخرين في تنظيم داعش كانوا يعدون لهجمات إرهابية، أسفر عن تراجع قدرات التنظيم على شنّ هجمات عبر الحدود ويرغمه على التركيز على أمنه الداخلي”.