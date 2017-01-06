من المرجح أن تعقد لجنة الميكانيك اجتماعات عدة لمدة أسبوعين على أن تعرض نتائج عملها على مجلس الوزراء ويُحال الأمر على مجلس النواب.

لميا جردلي

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