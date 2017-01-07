أردوغان اتصل هاتفيا بالأمين العام للأمم المتحدة وتبادل معه وجهات النظر حول قضية قبرص وآخر تطورات الأزمة السورية

محمّد جابر

أردوغان اتصل هاتفيا بالأمين العام للأمم المتحدة وتبادل معه وجهات النظر حول قضية قبرص وآخر تطورات الأزمة السورية

 

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