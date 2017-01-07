أردوغان اتصل هاتفيا بالأمين العام للأمم المتحدة وتبادل معه وجهات النظر حول قضية قبرص وآخر تطورات الأزمة السورية

أخبار متفرقة
- رياضةالالماني جاسبرت مدرباً للمحرق البحريني
- رياضةركلات الترجيح تقود الانصار للمربع الذهبي لكأس لبنان..
- اللواءوصول بروجردي الى بيت الوسط للقاء الرئيس الحريري.
- اللواءالدفاع الروسية: هناك توجه نحو تراجع عدد انتهاكات الهدنة في سوريا
- اللواءكنعان: مراسيم النفط خطوة استراتجية مطروحة بتفاصيلها منذ 4 سنوات على كل الحكومات ففي عرقلتها فساد وفي اقرارها اصلاح
- اللواءكنعان من معراب: بحثنا بقانون الانتخاب وبمكافحة الفساد وهناك تقارب جدي نأمل باستكماله مع سائر الأطراف
- منوعاتلتكن سعيدا…اليك الطريق
- اللواءمسلحون ملثمون في عودين- عكار يسلبون سيارة “سوزوكي” من صاحبها “ن.ع” و”تويوتا” من “أ.أ.” بالاضافة الى محفظتيهما وهواتفهما النقالة (الجديد)
- اللواءقتلى وجرحى جرّاء انقلاب حافلة في جنوب الجزائر
- لبنانابراهيم:هناك مزيد من التطور الامني للعام الجديد