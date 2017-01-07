إشكال بين أصحاب الباصات على اوتوستراد السيد هادي نصرالله – الضاحية الجنوبية تطور من التضارب بالايدي إلى إطلاق نار وقد سارعت وحدات الجيش إلى تطويق الاشكال

محمّد جابر

إشكال بين أصحاب الباصات على اوتوستراد السيد هادي نصرالله – الضاحية الجنوبية تطور من التضارب بالايدي إلى إطلاق نار وقد سارعت وحدات الجيش إلى تطويق الاشكال

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