“التحكم المروري”: تصادم بين 4 مركبات على اوتوستراد الغازية – صور، ولاضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة.

محمّد جابر

“التحكم المروري”: تصادم بين 4 مركبات على اوتوستراد الغازية – صور، ولاضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة.

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