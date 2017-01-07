“الجزيرة”: مقتل قائد اللواء الثالث في الجيش اليمني عمر الصبيحي برصاص قناصة قرب باب المندب.

محمّد جابر

“الجزيرة”: مقتل قائد اللواء الثالث في الجيش اليمني عمر الصبيحي برصاص قناصة قرب باب المندب.

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