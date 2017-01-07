الجيش التركي: مقتل 37 عنصراً من داعش بينهم 3 أمراء في 35 غارة جوية على مواقع التنظيم في مدينة الباب شمالي سوريا

محمّد جابر

الجيش التركي: مقتل 37 عنصراً من داعش بينهم 3 أمراء في 35 غارة جوية على مواقع التنظيم في مدينة الباب شمالي سوريا

 

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