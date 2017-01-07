الجيش اليمني: مقتل 16 من الحوثيين وقوات صالح وأسر 14 في معارك قرب باب المندب اليمن.

محمّد جابر

الجيش اليمني: مقتل 16 من الحوثيين وقوات صالح وأسر 14 في معارك قرب باب المندب اليمن.

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