الجيش اليمني يستعيد معسكر العمري في ذباب قرب باب المندب وتأسر 15 حوثياً (سكاي نيوز)

محمّد جابر

الجيش اليمني يستعيد معسكر العمري في ذباب قرب باب المندب وتأسر 15 حوثياً (سكاي نيوز)

 

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