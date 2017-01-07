الجيش داهم تجمعات نازحين في رشعين وأوقف 17 شخصاً دخلوا لبنان خلسة (الوطنية للإعلام)

محمّد جابر

الجيش داهم تجمعات نازحين في رشعين وأوقف 17 شخصاً دخلوا لبنان خلسة (الوطنية للإعلام)

 

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