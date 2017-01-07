الجيش: طائرتا استطلاع اسرائيليتان حلقتا فوق الجنوب والبقاع

محمّد جابر

الجيش: طائرتا استطلاع اسرائيليتان حلقتا فوق الجنوب والبقاع

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