الداخلية السعودية: المطلوبان أطلقا النار بكثافة على رجال الأمن في محاولة للهروب

محمّد جابر

الداخلية السعودية: المطلوبان أطلقا النار بكثافة على رجال الأمن في محاولة للهروب

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