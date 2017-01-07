الداخلية السعودية: المطلوب القتيل الصيعري كان مختصا بتصنيع الأحزمة الناسفة.

محمّد جابر

الداخلية السعودية: المطلوب القتيل الصيعري كان مختصا بتصنيع الأحزمة الناسفة.

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