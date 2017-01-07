الرئيس عون يستقبل الدكتورعلاء الدين بروجردي رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي الايراني على رأس وفد

لميا جردلي

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