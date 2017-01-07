الصايغ للـ”أن بي أن”: نطالب بانشاء الصندوق السياسي لعائدات النفط والتعاطي مع الملف بشفافية بحضور القطاع العام والخاص والمجتمع المدني

لميا جردلي

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