الطقس غدا غائم جزئيا إلى غائم مع اشتداد الرياح وارتفاع موج البحر وتساقط امطار غزيرة ليلا تكون مصحوبة بعواصف رعدية

محمّد جابر

الطقس غدا غائم جزئيا إلى غائم مع اشتداد الرياح وارتفاع موج البحر وتساقط امطار غزيرة ليلا تكون مصحوبة بعواصف رعدية

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