العثور على جثتي لاجئين عراقيين متجمدة في إحدى الغابات ببلغاريا

محمّد جابر

العثور على جثتي لاجئين عراقيين متجمدة في إحدى الغابات ببلغاريا

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