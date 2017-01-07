الـعـبـادي: الـجـانـب الـتركـي أكـد لنـا أن ملف معـسكر بعشيقة سـيـتـم حـله سريعاً

محمّد جابر

الـعـبـادي: الـجـانـب الـتركـي أكـد لنـا أن ملف معـسكر بعشيقة سـيـتـم حـله سريعاً

 

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