القوات العراقية تقترب من أحياء فلسطين ودوميز والمَزَارع واشتباكات عنيفة بينها وداعش في أطراف دوميز والساهرون شرق الموصل

محمّد جابر

القوات العراقية تقترب من أحياء فلسطين ودوميز والمَزَارع واشتباكات عنيفة بينها وداعش في أطراف دوميز والساهرون شرق الموصل

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