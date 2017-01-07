اللواء ابراهيم: اكتمال المؤسسات الدستورية والامن شرطان متلازمان ولازمان وهناك المزيد من التطور الاداري والامني في مكافحة الارهاب واسرائيل

لميا جردلي

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