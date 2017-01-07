المرصد السوري المعارض: ورش الصيانة تصل الى وادي بردى وترقب لدخولها إلى محطات الضخ ونبع المياه

محمّد جابر

المرصد السوري المعارض: ورش الصيانة تصل الى وادي بردى وترقب لدخولها إلى محطات الضخ ونبع المياه

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