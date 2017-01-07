“الميادين”: القوة الجوية توجه ضربة جوية تسفر عن تدمير مستودع لأسلحة داعش في مدينة راوة شمال غرب الرمادي

محمّد جابر

“الميادين”: القوة الجوية توجه ضربة جوية تسفر عن تدمير مستودع لأسلحة داعش في مدينة راوة شمال غرب الرمادي

تعليقات الفيسبوك