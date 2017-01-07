بروجردي من بيت الوسط: الامن المستتب في سوريا ينعكس ايجاباً على الامن والاستقرار في لبنان وايران ودول المنطقة

محمّد جابر

بروجردي من بيت الوسط: الامن المستتب في سوريا ينعكس ايجاباً على الامن والاستقرار في لبنان وايران ودول المنطقة

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