ترامب: العلاقات الجيدة مع روسيا أمر جيد وفقط الحمقى يعتبرونها سيئة

محمّد جابر

ترامب: العلاقات الجيدة مع روسيا أمر جيد وفقط الحمقى يعتبرونها سيئة

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