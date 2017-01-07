جنود متمردون في ساحل العاج يطلقون النار على منزل مسؤول محلي ومحاصرة وزير الدفاع وآخرين في الداخل

محمّد جابر

جنود متمردون في ساحل العاج يطلقون النار على منزل مسؤول محلي ومحاصرة وزير الدفاع وآخرين في الداخل

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