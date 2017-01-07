رائد خوري للـ”أل بي سي”: الرئيس عون أراد أن يقوم بزيارة السعودية ليؤكد ان العلاقات بين البلدين هي في أفضل أحوالها

محمّد جابر

رائد خوري للـ”أل بي سي”: الرئيس عون أراد أن يقوم بزيارة السعودية ليؤكد ان العلاقات بين البلدين هي في أفضل أحوالها

تعليقات الفيسبوك