صوت الدوي الذي سمع في الضاحية ناتج عن إطلاق أحد المواطنين لقذيفة أر بي جي في الهواء بسبب إشكال حصل بين سائقين على أوتوستراد هادي نصرالله

محمّد جابر

صوت الدوي الذي سمع في الضاحية ناتج عن إطلاق أحد المواطنين لقذيفة أر بي جي في الهواء بسبب إشكال حصل بين سائقين على أوتوستراد هادي نصرالله

تعليقات الفيسبوك