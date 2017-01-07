علي خريس: لضرورة اقرار سلسلة الرتب والرواتب بما يتماشى مع غلاء المعيشة

محمّد جابر

علي خريس: لضرورة اقرار سلسلة الرتب والرواتب بما يتماشى مع غلاء المعيشة

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