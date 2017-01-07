غادر بيروت، مساء اليوم، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني الدكتور علاء الدين بروجردي والوفد المرافق

محمّد جابر

غادر بيروت، مساء اليوم، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني الدكتور علاء الدين بروجردي والوفد المرافق

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