غطاس خوري: برحيل الفنان والممثل القدير سليمان الباشا يفقد لبنان قامة فنية متميزة وتطوى صفحة من تاريخ العمل المسرحي

محمّد جابر

غطاس خوري: برحيل الفنان والممثل القدير سليمان الباشا يفقد لبنان قامة فنية متميزة وتطوى صفحة من تاريخ العمل المسرحي

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