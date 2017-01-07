كنعان: مراسيم النفط خطوة استراتجية مطروحة بتفاصيلها منذ 4 سنوات على كل الحكومات ففي عرقلتها فساد وفي اقرارها اصلاح

محمّد جابر

كنعان: مراسيم النفط خطوة استراتجية مطروحة بتفاصيلها منذ 4 سنوات على كل الحكومات ففي عرقلتها فساد وفي اقرارها اصلاح

 

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