مسلحون ملثمون في عودين- عكار يسلبون سيارة “سوزوكي” من صاحبها “ن.ع” و”تويوتا” من “أ.أ.” بالاضافة الى محفظتيهما وهواتفهما النقالة (الجديد)

محمّد جابر

مسلحون ملثمون في عودين- عكار يسلبون سيارة “سوزوكي” من صاحبها “ن.ع” و”تويوتا” من “أ.أ.” بالاضافة الى محفظتيهما وهواتفهما النقالة (الجديد)

 

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