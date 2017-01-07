مصادر عراقية لـ”الميادين”: القوات العراقية تدخل قرية الصكرة أولى مناطق قضاء عنة في الأنبار بعد معارك مع داعش

محمّد جابر

مصادر عراقية لـ”الميادين”: القوات العراقية تدخل قرية الصكرة أولى مناطق قضاء عنة في الأنبار بعد معارك مع داعش

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