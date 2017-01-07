معين المرعبي: نعمل على خطة حكومية بالتعاون مع المنظمات الدولية للاستجابة لأزمة النزوح بسلسلة مشاريع حيوية

محمّد جابر

معين المرعبي: نعمل على خطة حكومية بالتعاون مع المنظمات الدولية للاستجابة لأزمة النزوح بسلسلة مشاريع حيوية

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