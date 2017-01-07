مقتل 3 أشخاص جراء احتراق فندق في شمال شرق العاصمة الروسية موسكو (روسيا اليوم)

محمّد جابر

مقتل 3 أشخاص جراء احتراق فندق في شمال شرق العاصمة الروسية موسكو (روسيا اليوم)

 

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