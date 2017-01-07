وزير الاعلام ملحم الرياشي للـ”LBCI”: عون سيبحث مع المسؤولين السعوديين الهبة للجيش وعودة الخليجيين إلى لبنان.

محمّد جابر

وزير الاعلام ملحم الرياشي للـ”LBCI”: عون سيبحث مع المسؤولين السعوديين الهبة للجيش وعودة الخليجيين إلى لبنان.

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