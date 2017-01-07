وزير الخارجية التركي يتصل هاتفياً بنظيره القطري محمد بن عبدالرحمن ويبحث معه التطورات بمنطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز اتفاق وقف القتال بسوريا وترتيبات اجتماع أستانا

محمّد جابر

وزير الخارجية التركي يتصل هاتفياً بنظيره القطري محمد بن عبدالرحمن ويبحث معه التطورات بمنطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز اتفاق وقف القتال بسوريا وترتيبات اجتماع أستانا

 

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