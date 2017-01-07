وزير الخارجية المصري يزور مسقط غداً الأحد لبحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة مع سلطنة عمان

محمّد جابر

وزير الخارجية المصري يزور مسقط غداً الأحد لبحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة مع سلطنة عمان

 

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