وهاب عبر “تويتر”: قد يكون مرافق الوزير ريفي مخطئاً ولكن ماذا ستفعلون بمئات الضباط الذين ينامون على أبواب السياسيين هل سيعاقبون؟

محمّد جابر

وهاب عبر “تويتر”: قد يكون مرافق الوزير ريفي مخطئاً ولكن ماذا ستفعلون بمئات الضباط الذين ينامون على أبواب السياسيين هل سيعاقبون؟

 

تعليقات الفيسبوك