يلدريم للعبادي: لقد وعدتمونا بمكافحة عناصر حزب العمال الكردستاني “الارهابي”

محمّد جابر

يلدريم للعبادي: لقد وعدتمونا بمكافحة عناصر حزب العمال الكردستاني “الارهابي”

 

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