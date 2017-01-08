ارتفاع عدد قتلى الجنود الإسرائيليين الى 6 في عملية دهس في القدس

محمد عمر

ارتفاع عدد قتلى الجنود الإسرائيليين الى 6 في عملية دهس في القدس

تعليقات الفيسبوك